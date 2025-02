Apreendido veículo utilizado em furtos na região

MANHUAÇU – Nesta quarta-feira (4), a Polícia Militar apreendeu um veículo que estava sendo usado em furtos registrados na região. O Fiat Strada foi encontrado no bairro Engenho da Serra, em Manhuaçu.

Em continuidade das diligências do furto consumado ocorrido na cidade de Alto Jequitibá, as equipes receberam informações de que o veículo tinha acessado o perímetro urbano de Manhuaçu e que estaria transitando pelo bairro Engenho da Serra.

Foi realizado o cerco do veículo, contudo, ele não foi visualizado transitando na via pública. Durante as diligências, o veículo foi localizado estacionado numa garagem na rua Silas Heringer, motivo pelo qual o portão foi arrombado e o veículo foi removido pela utilização no crime.

O condutor do veículo não foi localizado.