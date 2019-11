Apreendido segundo menor que participou de roubo contra professor

CARATINGA – O segundo menor que participou da tentativa de latrocínio contra um professor foi apreendido pela Polícia Militar na noite da última terça-feira (12).

O professor Luiz Gustavo Sevidanes de Assis Laureano, 28 anos, foi assaltado na noite da última segunda-feira (12), na rua Antônia Maria Rezende Fernandes, 245, Dario Grossi, atrás do CTC (Caratinga Tênis Clube), e acabou sendo ferido com um disparo de arma de fogo.

Segundo o tenente Jefferson, a residência do segundo menor foi mantida em monitoramento e por volta de 23h de terça-feira, ele foi apreendido em flagrante delito. “Ele confessou a participação no deleito. Tanto o celular roubado, quanto a arma que lesionou a vítima ainda não foram recuperados, mas a polícia continua procurando”, informou o tenente.

O tenente Jefferson agradeceu a colaboração dos moradores do bairro Dário Grossi, que disponibilizaram as imagens das câmeras e aos policiais pelo esforço em apreender os menores. “A maioria dos moradores do bairro Dário Grossi contribuiu com a PM fornecendo as imagens das câmeras de segurança, que foram importantes para que os menores fossem identificados. Desde que o fato foi noticiado à PM, os policiais trabalharam por mais de 28 horas ininterruptas para dar um resultado positivo à sociedade”, disse o militar. Em relação sobre qual dos menores efetuou os disparos, tenente Jefferson disse que não ficou claro.

A Polícia Civil informou que os menores apreendidos estão na delegacia pelo prazo legal de cinco dias, aguardando vaga em algum centro de internação. Eles foram autuados por ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado.