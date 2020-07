Apreendido menor envolvido em tentativa de roubo a caminhão de gás

O adolescente chegou pedir ajuda aos bombeiros, pois foi alvejado pelo comerciante

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu aprender um adolescente de 16 anos que tentou roubar um caminhão de gás na tarde desta última quinta-feira (9). O menor precisou procurar atendimento médico, pois foi alvejado por dois disparos de arma de fogo feitos pelo comerciante do depósito de gás, com objetivo de proteger sua empresa e funcionários.

Diversas equipes foram empregadas no rastreamento, e conseguiram identificar os autores. No momento em que equipe chegava à casa do infrator, uma ambulância do Corpo de Bombeiros estava realizando o socorro de um menor de 16 anos, por ferimento por arma de fogo.

Equipes estiveram no pronto atendimento e localizaram o menor, que foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, sendo um no braço e outro de raspão na região abdominal. O adolescente confirmou participação no crime e ficou em observação.

O proprietário da empresa foi conduzido à delegacia de Polícia Civil e sua arma foi apreendida com 10 munições, sendo ele ouvido e liberado, pois sua arma é devidamente registrada.

O outro envolvido no crime não tinha sido detido até o final dessa edição.

O FATO

Na tarde desta quinta-feira (9), a Polícia Militar foi informada de que dois indivíduos teriam tentado praticar um roubo a um caminhão de gás, na avenida João Caetano do Nascimento, no bairro Rodoviários. No local foi apurado que os autores teriam chegado de arma em punho e anunciado o roubo, momento em que o motorista efetuava manobra no caminhão de gás. O proprietário da empresa, ao visualizar a situação, sacou de uma arma de fogo que ele possui no interior do cofre, e efetuou cinco disparos em direção aos autores, que evadiram sem conseguir o seu intento. Um dos disparos efetuados pelo empresário atingiu a porta do motorista de um veículo, que passava do outro lado da avenida, que perfurou a lutaria do carro, e não o forro, sem causar lesão no condutor.