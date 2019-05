Apreendido adolescente suspeito de roubar em posto de combustíveis

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu apreender um menor suspeito de participar do roubo ao posto de combustíveis Esplanada, que aconteceu na última sexta-feira (24), quando foram levados R$1.675,00, valor este distribuído em notas de clientes e cheques, e R$ 10 mil em dinheiro.

Na noite deste domingo (26), militares realizavam patrulhamento pelo bairro Esplanada com objetivo de localizar os suspeitos, quando viram um dos indivíduos citados pelas vítimas. Assim que o menor notou a guarnição da PM, tentou fugir jogando algo em um entulho.

O menor foi contido e com ele foi localizado um celular furtado e no entulho, uma réplica de uma pistola e um tablete de maconha. Ele confessou a participação no roubo e disse que era para pagar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas no bairro Esplanada.

O menor, que já tem várias passagens por tráfico de drogas, roubo e homicídio tentado, foi apreendido e conduzido para delegacia de Polícia Civil.