Apreendido adolescente envolvido em homicídio no bairro Esperança

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu um adolescente, 16 anos, devido seu envolvimento na morte de Guilherme Lopes da Silva, 19 anos. O crime foi registrado no último sábado (14) na rua Coronel Antônio Saturnino, bairro Esperança, em Caratinga.

O CRIME

Por volta de 12h15 de sábado, a PM foi acionada, via 190, onde foi relatado que havia o corpo de um jovem 19 anos caído ao solo. A informação apontava que ele havia sido alvejado por disparos de arma de fogo. Imediatamente, as equipes de serviço deslocaram e compareceram no local, constatando a veracidade da informação.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e atestou o óbito, desta forma, foi procedido isolamento para acionamento da perícia técnica da Polícia Civil, que realizou os procedimentos de praxe e liberou o corpo para funerária de plantão.

“Através de contatos com testemunhas e outros informantes, foram identificados que o executor seria um menor de 16 anos, o qual devido a um atrito ocorrido em data pretérita, que não foi noticiado a PMMG, teria efetuado os disparos contra vítima, em vingança por, supostamente, ter apanhado”, informou a Polícia Militar.

Os militares ainda foram informados de que um jovem, 22, seria o responsável por fornecer a arma de fogo e ainda teria um terceiro, homem de 39 anos, que incialmente foi apontado como mandante do crime, mas que depois, chegaram informações dando conta de que ele teria tentando intervir para evitar o homicídio, “inclusive teria tomado a arma das mãos do executor, quando este estava tentando fugir. Contudo, este homem de 39 anos, após conseguir angariar a arma de fogo, fugiu e levou consigo a arma do crime”.

Após o crime, o autor fugiu a pé, sentido “Morro da Antena”, bem como o homem que arrancou a arma da posse do infrator.

Tanto menor quanto a vítima, segundo a PM, constam em diversas anotações criminais, especialmente ligadas a tráfico de drogas.

DILIGÊNCIAS

Durante as diligências, ocorreu novo crime de lesão corporal, “onde se apurou que o homem de 39 anos, que inicialmente foi apontado como mandante do crime, depois se apurou que ele estaria no local e tentou evitar que o delito ocorresse, contudo, somente conseguiu arrancar a arma do autor após ele disparar contra a vítima, entretanto, após o fato, fugiu a pé do local, com a arma do crime”.

Além disso, descobriu-se que a arma usada no crime não seria do jovem de 22 anos e sim de outro infrator de 17 anos, oriundo do bairro Esperança também, sendo feito levantamento de seus dados.

Conforme a PM, este novo proprietário da arma de fogo, inclusive teria efetuado alguns disparos contra o homem de 39 anos, “pois foi buscar a arma que ele recolheu no local do crime e lhe negado que a referida arma seria devolvida, salvo se fosse pago a quantia de 5 mil reais, pois a “arma já estava perdida””.

ADOLESCENTE APREENDIDO

Na noite do sábado (14), a PM recebeu uma denúncia sobre a localização de um suspeito de homicídio ocorrido no bairro Esperança. O suspeito, um menor de 16 anos, foi identificado como autor dos disparos.

Diante da situação de flagrante, foi organizada uma operação para localizar e apreender o menor. Ele foi encontrado em um bar na Rua José Trindade Bento, também no bairro Esperança.

Durante a abordagem, o adolescente confessou o crime, alegando que o cometeu devido a desavenças anteriores com a vítima, incluindo uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Após a apreensão, o menor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado por sua representante legal.