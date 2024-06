Após vandalismo, Prefeitura restringe acesso a réplica de locomotiva

CARATINGA– Após atos de vandalismo cometidos contra a réplica da “Maria-Fumaça”, antes mesmo da inauguração das obras da Praça da Estação, ocorrida na segunda-feira (24), a Prefeitura de Caratinga decidiu restringir o acesso da população. “É inaceitável que indivíduos irresponsáveis e desprovidos de respeito pelo patrimônio público tenham se dedicado a danificar um projeto que visa resgatar a história e a cultura local, proporcionando um atrativo turístico de valor inestimável para a população e visitantes”, disse em nota.

De acordo com a Prefeitura, os danos causados foram pequenos e serão reparados de imediato. A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos já adotou medidas de segurança próprias, como vigilância 24 horas e ainda utiliza uma estrutura para dificultar o acesso ao referido equipamento.

“Esperava-se que a população compreendesse a proposta e utilizasse o referido equipamento apenas para fazer fotografias, especialmente para crianças. A Réplica da Maria Fumaça é um equipamento de ornamentação da Praça Coronel Rafael Silva Araújo (Praça da Estação), não tendo a finalidade de ser usada como brinquedo. A Prefeitura de Caratinga irá tomar as medidas necessárias para identificar os responsáveis por esse ato de vandalismo e garantir que sejam responsabilizados conforme a lei. Reitera-se que a Polícia Militar foi acionada e registrou boletim de ocorrência, visando a adoção de medidas para o ressarcimento dos custos com a manutenção do equipamento, cujos danos foram provocados pelos envolvidos na ocorrência”, disse.

De acordo com a Prefeitura é fundamental que todos se unam em prol da preservação “de nossa história e de nossos símbolos culturais, para podermos construir juntos uma cidade melhor e mais consciente de sua rica herança histórica. A Prefeitura reforça o compromisso em preservar e valorizar o patrimônio cultural, contando com o apoio e a colaboração de toda a população para coibir atos como esse no futuro”.