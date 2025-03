Após ser recapturado, um dos líderes do tráfico de drogas de Ipanema é condenado a mais de 38 anos de prisão pelo Tribunal do Júri

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve a condenação de um dos líderes do tráfico de drogas de Ipanema, no Vale do Rio Doce, pelos crimes de homicídio qualificado e adulteração de veículo automotor. Ele foi julgado na quinta-feira, 20 de março, pelo Tribunal do Júri.

Enquanto cumpria pena na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Inhapim, o homem recebeu autorização para comparecer ao velório de seu irmão, em Ipanema. Durante o retorno, ele conseguiu fugir e praticou o homicídio.

Para cometer o crime, o homem alugou uma motocicleta, adulterou a placa do veículo e foi até a loja de celulares da vítima, surpreendendo-a, à luz do dia, em uma rua movimentada da zona central da cidade.

Aproveitando-se que a vítima estava desprevenida, ele efetuou diversos disparos de arma de fogo, tendo acertado a cabeça dela, além de ter colocado em risco as pessoas que passavam pelo local.

Na oportunidade, o acusado fugiu e passou a se esconder em diversas casas, coagindo moradores, para dificultar a sua localização. Depois de intensa investigação, ele foi preso em 15 de setembro de 2023, em uma grande operação das Polícias Militar e Civil de Ipanema.

Apesar disso, em 28 de outubro do ano passado, o acusado fugiu da Penitenciária de Ponte Nova, junto com outros seis detentos. Ele foi recapturado no dia 19 de novembro em Belo Horizonte, após ação conjunta do MPMG e das Polícias Civil e Militar de Minas Gerais.

No plenário do Tribunal do Júri, o promotor de Justiça Rodrigo Menezes Cerqueira Santos sustentou a condenação do réu. A tese foi acolhida pelos jurados nos termos da denúncia. Em seguida, a juíza da 1ª Vara de Ipanema, Luciana Mara de Faria, aplicou ao réu a pena de 38 anos e seis meses de reclusão em regime fechado.

O condenado também cumpre pena de mais de 30 anos de prisão por outro homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico de drogas, resistência e disparo de arma de fogo.