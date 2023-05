Após repercussão de vídeo, padre que expulsou padrinho de igreja e se recusou a batizar criança em Sergipe pede desculpas

Após repercussão de vídeo, padre que expulsou e chamou de “padrinho de cachaça” o tio da criança – por não lembrar o nome da bebê na hora do batismo – diz que extrapolou os limites do bom senso e pediu perdão aos envolvidos. O flagrante foi registrado por uma pessoa que estava na cerimônia realizada em uma paróquia de Propriá.

Através de uma carta aberta à comunidade do Povoado Santa Cruz e à Diocese de Propriá, o religioso Rones Soares Buzaim se desculpou pelo ocorrido. “Dirijo o meu pedido de perdão, especialmente, à família da criança que seria batizada e, pessoalmente, ao padrinho, principais afetados pelo meu ato. Reconheço que me exaltei e acabei extrapolando os limites do bom senso”, disse.

Também através de nota, o Bispo de Propriá, Dom Vítor Agnaldo informou que tomou conhecimento dos fatos, e que já está atuando no sentido de compreender todo o contexto do ocorrido, com a prudência e cautela que o caso exige, a fim de adotar as providências canônicas pertinentes.

Fonte: G1