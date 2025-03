Após recomendação do MP, Prefeitura de Caratinga pretende afastar empreses investigadas

A Prefeitura Municipal de Caratinga divulgou uma nota oficial esclarecendo sua posição diante da recomendação do Ministério Público para o cancelamento de contratos suspeitos.

Confira a nota da Prefeitura na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Caratinga esclarece que, relacionados à recomendação do Ministério Público quanto ao cancelamento de contratos. Desde a instauração das denúncias na Câmara Municipal, a administração tem se empenhado em analisar minuciosamente a documentação que fundamenta essas denúncias.

Com base nessas análises, foram iniciados processos internos de apuração para avaliar as situações das empresas envolvidas. O objetivo é tomar as medidas necessárias para afastar as empresas alvos das denúncias, garantindo, ao mesmo tempo, a continuidade dos serviços prestados à população, sem interrupções ou prejuízos ao funcionamento dos serviços públicos.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência e a legalidade em suas ações, trabalhando sempre para assegurar que os interesses da comunidade sejam priorizados. Estamos atentos e dispostos a colaborar com as autoridades competentes para esclarecer todos os fatos e garantir que a administração pública atue com responsabilidade e ética.

Agradecemos pela compreensão de todos e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Caratinga