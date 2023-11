Após quase 10 anos, obra de creche do Bairro Esplanada é retomada

CARATINGA- Após quase 10 anos, a construção da creche Proinfância Esplanada foi retomada. A obra está situada à Rua Cota Silva.

O convênio para construção da creche modalidade educação básica/infantil foi assinado em 2012 e a obra teve início em 2013, mas, não foi concluída. O valor pactuado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foi de R$ 1.387.795,38.

Conforme última vistoria realizada no local em outubro deste ano, 74% da obra foi executada. A obra foi incluída na repactuação de obras paralisadas e inacabadas, por meio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica – iniciativa do Ministério da Educação (MEC).

Agora, a Prefeitura abriu um processo de licitação para aquisição do mobiliário, incluindo brinquedos de parque e eletrodomésticos. O valor estimado é de R$ 220.595,53.