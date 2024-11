Após funcionário dormir, bêbado invade funerária e furta caixão com recém-nascido em MG

Ao perceber os restos mortais na urna, suspeito jogou o caixão no meio da rua

Um homem de 30 anos foi preso por vilipêndio a cadáver após furtar o caixão com um recém-nascido de uma funerária em Timóteo, no Vale do Aço, na madrugada desta quinta-feira (5 de novembro). Ao perceber que o caixão estava com o corpo do recém-nascido, o homem jogou a urna funerária no meio da rua.