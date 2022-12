Após falha em câmara fria, prefeitura de Caratinga repõe hoje vacinas no bairro santa cruz

Diante dos acontecimentos ocorridos recentemente no Posto de Saúde do Bairro Santa Cruz, em Caratinga, que causaram a perda de 1.437 doses de vacinas diversas, a Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Municipal de Saúde, encaminhou uma nota de esclarecimento à imprensa.

Conforme cita a nota, a causa do problema foi uma falha no funcionamento na câmara fria onde são armazenadas as vacinas. O horário de funcionamento da unidade de saúde é até às 22h. Conforme relatório de monitoramento da câmara fria, no dia 02/12/2022 (sexta-feira) às 22:59, houve uma ocorrência de alerta de aumento de temperatura no equipamento, porém sem o alerta sonoro que deveria ter sido emitido diante da ocorrência. Por esse motivo a falha só foi detectada no dia 05/12/2022 (segunda-feira) quando os profissionais iniciaram suas atividades no posto de saúde. Seguindo os protocolos operacionais que devem ser adotados nesses casos, o equipamento permaneceu desativado até o dia 07/12/2022, quando as vacinas foram retiradas e encaminhadas para a Gerência Regional de Saúde, conforme protocolo, para que fosse realizada a reposição das mesmas no município.

A Secretaria de Saúde de Caratinga esclarece que a vacinação não foi prejudicada no bairro, pois os pacientes da unidade de saúde foram encaminhados para outras unidades para receberem as vacinas. A reposição das vacinas no posto de saúde será realizada hoje, dia 14/12. O fabricante das câmaras frias já foi acionado para realização de manutenção preventiva do equipamento do Bairro Santa Cruz e dos demais fornecidos ao município.

A pasta informa ainda que os profissionais das unidades de saúde seguem todos os procedimentos previstos em protocolos para a operacionalização das salas de vacina e que medidas adicionais de segurança já foram implementadas a fim de aumentar a segurança no armazenamento das vacinas em todas as unidades de saúde do município de Caratinga.