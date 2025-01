Após Difusão Vermelha requerida pelo MPMG, mineiro condenado por homicídio é preso nos Estados Unidos

Foi preso, no início de janeiro de 2025, em Orlando, nos Estados Unidos, um brasileiro condenado a 17 anos e 6 meses de prisão, no regime fechado, por ter assassinado um homem, em fevereiro de 2012, em Tarumirim, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. O acusado, que estava foragido desde 2017, quando foi decretada sua prisão preventiva, encontra-se detido em Miami, aguardando a deportação para o Brasil, para iniciar o cumprimento da pena.

A detenção foi possível pois, assim que soube que o homem havia entrado nos Estados Unidos, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça Única de Tarumirim, requereu a inclusão do mandado de prisão no sistema informático da Interpol para Difusão Vermelha (alerta internacional).

De acordo com informações do MPMG, o condenado disparou tiros com arma de fogo contra a vítima por não concordar com a venda das terras que faziam divisa com propriedade dele.

O promotor de Justiça Jonas Júnio Linhares Costa Monteiro comenta que “essa prisão representa uma importante conquista no combate à impunidade e à criminalidade na comarca de Tarumirim, pois reafirma o compromisso das autoridades com a Justiça e a segurança pública”.