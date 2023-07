Após dias internado, morre Dr. Jairo, ex-prefeito de Ipanema

DA REDAÇÃO – Morreu na manhã desta sexta-feira (7), o médico Jairo de Souza Coelho, 72 anos, o ‘Dr. Jairo’, ex-prefeito de Ipanema. Ele estava internado no Instituto Orizonti na capital mineira.

Carreira política

Dr. Jairo foi prefeito por três mandatos, de 1993 a 1996 e entre 2001 e 2008. Ele concorreu a última eleição municipal em 2020 para o cargo de chefe do executivo, mas ficou com 27,46% dos votos (3.023 votos).

Nas redes sociais, moradores e lideranças manifestaram pesar pelo falecimento de Dr. Jairo.

A Prefeitura de Ipanema decretou luto oficial por três dias pelo falecimento do ex-prefeito Jairo de Souza Coelho, conforme o Decreto n° 437.