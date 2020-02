Após desentendimento, idoso atira no peito de sua companheira

IPANEMA – Uma tentativa de feminicídio foi registrada na noite desta segunda-feira (17) no córrego Bicuída, zona rural de Ipanema. Conforme registro policial, José Cristino de Freitas, 62 anos, após desentendimento, chegou bêbado em casa e tentou contra a vida de sua companheira, 46.

De acordo com informações constantes no boletim de ocorrência, o idoso, após ingerir bebida alcoólica, teve um desentendimento com a companheira e ao chegar em casa, desferiu um disparo de arma de fogo, provavelmente uma espingarda ‘chumbeira’, no peito da vítima.

Após ser atingida pelo disparo, a vítima saiu correndo, mas deixou para trás sua bolsa e um celular. Estes objetos caíram ao chão durante a fuga. A mulher foi até a casa de um vizinho, que a levou até o Pronto Atendimento Municipal de Ipanema.

Uma guarnição da PM foi até a casa do suspeito, mas o imóvel estava fechado e idoso não se encontrava no local. Levantamentos da Polícia indicam o suspeito fugiu numa moto Honda Bros, vermelha, com destino a Aimorés e não tinha sido detido até o final dessa edição.