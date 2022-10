Após denúncia anônima, suspeito de tráfico é detido pela PM

CARATINGA – Na noite desta quarta-feira (5), a Polícia Militar prendeu um indivíduo, 35 anos, acusado de tráfico de drogas. A ação aconteceu após a Polícia Militar receber denúncia anônima.

A PM foi informada que um indivíduo que dirigia um Ford Fiesta, estaria saindo de Caratinga com destino a Santa Rita de Minas e que ele levaria pinos com cocaína. Ao realizar patrulhamento pelo córrego Criciúma, a guarnição se deparou com o veículo com as características descritas. Foi realizada busca no veículo foi encontrada a quantidade de 28 pinos de cocaína e materiais para a prática do tráfico de drogas. Também foram recolhidos um celular e 150 reais.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para delegacia de Polícia Civil. O veículo usado por ele foi recolhido ao pátio credenciado.