Após crimes violentos, PM intensifica operações de prevenção em Manhuaçu

MANHUAÇU – Nos últimos dias, crime violentos tem ocorridos em Manhuaçu. Entre a noite de quinta-feira (24) e a madrugada de sexta-feira (25), um homicídio e uma tentativa foram registrados. Diante desse quadro, a Polícia Militar anunciou que irá intensificar operações de prevenção a crimes de homicídio. Um grande efetivo será empenhado nessa ação.

Homicídio

Um jovem foi executado na noite desta quinta-feira (24) no conjunto habitacional Clube do Sol. Davi Alves de Paula Cunha, 20 anos, foi morto a tiros.

Por volta das 22 horas desta quinta-feira, a Polícia Militar foi acionada para comparecer onde havia ocorrido um homicídio. No local, as equipes depararam com a vítima caída ao solo, ferida e já sem os sinais vitais.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local constatando que a vítima foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo, sendo recolhidas diversas cápsulas de munições.

Os militares levantaram informações que os autores chegaram na casa da vítima e começaram a atirar contra ela, porém a vítima fugiu sendo perseguida e alcançada pelos autores que efetuaram os disparos atingindo-a.

As equipes policiais iniciaram as diligências para localizar os autores do crime, mas eles não tinham sido detidos até o final dessa edição. “Vale ressaltar que a vítima possuía diversas passagens policiais por envolvimento com tráfico de drogas, receptação, lesão corporal e homicídio”, informou a PM.

Tentativa de homicídio

Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta sexta-feira (25) no bairro Vila Deolinda. A vítima é um homem, 40 anos, que foi esfaqueado.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer no bairro Vila Deolinda, onde um indivíduo havia sido ferido por golpes de faca. A vítima foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros Militar até o hospital e segundo os médicos não corre risco de morte. Foram constatados sete ferimentos provenientes de facadas na vítima.

As equipes policiais levantaram informações que a vítima estava em sua residência, o autor chegou e algum tempo depois eles passaram a discutir, momento em que vizinhos ouviram alguns barulhos e foram até a casa deparando com o autor esfaqueando a vítima, sendo contido pelos vizinhos. O autor de 20 anos fugiu.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido localizado até o final dessa edição.

PM intensifica ações

Em face das últimas ocorrências de homicídio no município de Manhuaçu, o comando do 11° Batalhão da Polícia Militar resolveu intensificar as ações de combate ao tráfico de drogas, bem como as ações de prevenção e repressão qualificada desses crimes.

No último mês, ocorreram quatro homicídios consumados e um tentado em Manhuaçu. Com base nas informações preliminarmente levantadas pela PM, três desses crimes estão relacionados ao tráfico de drogas, além de dois homicídios ocorridos em Simonésia também estar relacionado à uma organização criminosa atuante em Manhuaçu.

Ainda com base no trabalho de inteligência da PM, “existe um conflito entre organizações criminosas que atuam no bairro São Francisco de Assis e bairro Santana, que fomentam as ocorrências de crimes violentos no município”.

As ações estão voltadas para as ocupações desses bairros durante todo o dia, a fim de impedir a prática de tráfico de drogas e monitorar os indivíduos denunciados por serem integrantes dessas organizações.

Militares de todo o Batalhão serão remanejados para a força tarefa em Manhuaçu de forma reprimir de forma qualificada as ações dos criminosos que atuam nessas localidades.