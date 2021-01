Após conflito de dados, Estado mantém microrregião na Onda Amarela

Sistema divulgou onda mais restritiva pela manhã. Mudança na classificação ocorreu horas depois

DA REDAÇÃO- Onda Vermelha para a microrregião de Caratinga era a classificação informada no portal do Plano Minas Consciente por volta de 8h de ontem. No entanto, a reportagem identificou poucas horas depois que houve uma mudança nas informações divulgadas no sistema, anunciando a permanência na Onda Amarela.

Havia um conflito nos dados divulgados. Enquanto o painel de dados do programa mostrava Onda Vermelha pela manhã; o relatório de análise do Comitê Estadual Covid trazia a análise de indicadores para Onda Amarela. No período da tarde os dados foram corrigidos pelo Estado.

A Cor de Onda recomendada é equivalente à Cor do Grau de Risco da região. Conforme o Estado, em relação aos pesos, os indicadores de assistência, neste momento, possuem peso maior, pois em última instância toda ação reflete na capacidade do sistema de saúde em absorver a demanda por atendimento. Ressalta-se ainda que os dados de confirmação total de casos, que também abarcam a testagem rápida em sua composição, possuem peso menor quando comparados aos dados que utilizam apenas dados de confirmação laboratorial (RT-PCR) e internações, devido à maior “qualidade e acurácia” destes últimos.

Data de Atualização: 11/01/2021 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 0 4 0 VALE DO AÇO 262 44% 72% 86% 90% 5,2 2,4

Data de Atualização: 11/01/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO -4% 20% 22 20

Data de Atualização: 11/01/2021 Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte 2º Corte MACROS Onda Atual 09/01 a 16/01 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 16/01 a 23/01 Pesos VALE DO AÇO Vermelha 0 Vermelha 74%

Data de Atualização: 11/01/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Parâmetros 1º Corte 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 90% 80% 7,0 6,0 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 4 0 4 0 VALE DO AÇO CARATINGA 86% 99% 7,4 0,5 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 77% 73% 6,8 5,0 VALE DO AÇO IPATINGA 90% 87% 2,8 2,1

Data de Atualização: 11/01/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Parâmetros 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO CARATINGA -28% -17% 14 16 22 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 0% 61% 22 17 22 VALE DO AÇO IPATINGA -2% 16% 26 28 22

Data de Atualização: 11/01/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros 1º Corte 2º Corte MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Onda Atual 09/01 a 16/01 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 16/01 a 23/01 VALE DO AÇO CARATINGA Amarela 7 Amarela 91,4% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO Amarela 7 Vermelha 68,8% VALE DO AÇO IPATINGA Vermelha 0 Vermelha 68,7%