Após concessão, trecho que corta a BR-116 na região é bem avaliado em pesquisa de rodovias

CARATINGA- Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) indica que 67,5% das rodovias brasileiras têm sua extensão classificada como regular, ruim ou péssima, enquanto 32,5% foi classificada como ótima ou boa.

Os números fazem parte da 26ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada nesta quarta-feira (29), em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. O levantamento deste ano avaliou 111.502 quilômetros de rodovias pavimentadas, o que corresponde a 67.659 quilômetros da malha federal e a 43.843 quilômetros dos principais trechos estaduais.

A classificação do estado geral compreende três características da malha rodoviária: pavimento, sinalização e geometria da via. Levam-se em conta variáveis como condições do pavimento, das placas, do acostamento, de curvas e de pontes.

O estudo mostra que as rodovias públicas, que representam 76,6% da extensão pesquisada este ano, apresentam percentuais maiores de avaliações negativas (77,1%). É o caso da BR-458, de Inhapim a Ipatinga, que teve o percurso de 49 km pesquisados considerado regular.

Já entre as rodovias concessionadas, que representam 23,4% da extensão pesquisada em 2023, 64,1% da extensão da malha foram classificadas como boa e ótima. A avaliação positiva foi registrada, por exemplo, nos 410 km pesquisados da BR-116, de Governador Valadares a Além Paraíba, que teve classificação geral como boa. O trecho corta Caratinga e outros municípios da região, que receberam obras após a concessão Rio-Valadares.