Após cirurgia, Lula conversa, se alimenta normalmente e não terá sequelas, dizem médicos

Presidente passou por cirurgia para drenagem de um hematoma na cabeça na madrugada desta terça-feira (10) no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo.

A equipe médica que operou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (10), em uma entrevista à imprensa, que ele está bem, conversa e se alimenta normalmente e não ficará com nenhuma sequela. Segundo os médicos, as funções neurológicas dele estão preservadas.

Ele fez um procedimento cirúrgico de emergência para drenar um hematoma na cabeça – ainda em decorrência da queda que sofreu no banheiro de casa em outubro.

“O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi extubado e encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias”, disse o médico cardiologista Roberto Kalil.

De acordo com ele, a previsão é a de que o presidente retorne a Brasília no começo da próxima semana. Por ordem médica, Lula está proibido de receber visitas de trabalho no hospital até ficar completamente recuperado. Até lá, “nada de trabalho”, afirmou Kalil.

A primeira-dama, Janja, acompanhou Lula na viagem de Brasília a São Paulo e está com ele no quarto do hospital.

O presidente foi internado às pressas no fim da noite desta segunda-feira (9) no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo após passar o dia com dor de cabeça. Ele achava, na verdade, que estivesse ficando com gripe.

Ainda em Brasília, ele havia passado por um exame de imagem, que mostrou uma nova hemorragia intracraniana, de cerca de três centímetros.

“A tomografia já constatou um novo sangramento na região do cérebro. Um sangramento até mais importante. Foi submetido a uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e, discutido com a equipe médica do Dr. Rogério Tuma, se optou pelo procedimento cirúrgico”, explicou Kalil.

Lula foi, então, transferido para a unidade do Sírio em São Paulo. Durante todo o percurso, a médica infectologista Ana Helena Germoglio, que o acompanhou, afirmou que ele “esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora”.

Embora Lula tivesse batido a região da nuca na queda, o hematoma estava em cima do lóbulo frontal, do lado esquerdo. Isso acontece, segundo os médicos, porque o sangramento é causado pelo “chacoalhão” do cérebro na batida.

“”Quando você bate a cabeça e chacoalha pra frente e pra trás, o sangramento não é no local da batida, ele é causado pelo chacoalhão do cérebro porque o cérebro se desloca dentro do crânio”, explicou o neurocirurgião Marcos Stavale.

Como foi a cirurgia

A cirurgia levou cerca de duas horas, segundo Stavale. O sangramento estava entre o cérebro e o crânio a meningite, embaixo da membrana chamada dura-máter – sem prejuízo algum ao cérebro. “Ele foi removido e o cérebro está descomprimido e com as funções neurológicas preservadas”, disse.

O nome técnico do procedimento é trepanação. Entenda abaixo como é feito: