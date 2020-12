Após ameaçar ex-mulher, homem é preso por tráfico de drogas

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Na sexta-feira (11), durante atendimento de ocorrência de violência doméstica, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em São Sebastião do Anta, a Polícia Militar prendeu um homem de 38 anos e ainda apreendeu drogas, arma e munições em sua casa.

Na residência do autor foram encontrados cinco tabletes prensados de maconha, diversas sacolas para embalar a droga, uma garrucha calibre misto (38 e 32), e duas munições.

O autor assumiu a posse de todo material e foi conduzido para a delegacia de Caratinga, onde foi ouvido e autuado.