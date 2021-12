Após 30 anos, Coral Villa Lobos se reúne para recital de Natal

CARATINGA- Após 30 anos de sua fundação, o Coral Villa Lobos se reunirá nesta quinta-feira (23), no Santuário, para um recital de Natal.

O maestro Márcio Melo, que atuou diretamente na formação do coral, veio diretamente de Florianópolis (SC) para ensaiar os ex-integrantes. Ele relembra a trajetória do grupo. “O Frei Francisco era o responsável pelos coroinhas do Santuário. Me procuraram para organizar uma coroação no mês de maio, que seria o dia dos coroinhas. Organizamos essa coroação e percebemos a facilidade vocal dessas crianças, a musicalidade do caratinguense que estava presente naquelas crianças. Dessa coroação surgiu o Coral Villa Lobos”.

A partir daí, conforme Márcio, eles participaram de corais famosos. “Como os Canarinhos de Petrópolis, corais da Alemanha, da França e vários outros, quando fomos convidados a participar dos 50 anos do Canarinho de Petrópolis cantando ‘O Messias’, do compositor Händel. Foi uma honra muito grande pra nós, a obra foi feita completa em inglês e conseguimos trabalhar aquilo com muito esforço, disciplina e conseguimos”.

O coral ficou em atividade por volta de seis anos. Márcio precisou se desligar do grupo e Maria Donizente Coimbra, a Zetinha, assumiu o coral. “Fui estudar fora, aprimorar meus conhecimentos e a Zetinha, que era professora, trabalhava conosco na época na área de violão, piano e teclado ficou um período extenso com o coral. A professora de piano, Ana Maria Faiçal Loures, também ajudou muito para que o coral continuasse, ela foi minha primeira professora de piano e foi daí que tive meu conhecimento musical, de forma que eu pudesse repassar para o coral inclusive. Ela é uma pessoa muito importante na minha vida musical e do coral”.

Márcio relembra que, à época, 80 crianças já chegaram a fazer parte do coral, com “exemplar disciplina e organização”. “Foi muito bom. E hoje estamos tendo os ensaios, alguns já são pais ou até avós e o coral brilhou do mesmo jeito. A mesma alegria, a mesma emoção, a mesma disciplina, inclusive. E o principal, depois que viajei para fora do País, representei o Brasil como cantor na Itália, Suíça, Holanda, vários lugares, buscando conhecimento; pude constatar que essa capacidade musical, essa musicalidade é do caratinguense. Fico muito feliz de ver esse coro renascer, porque é uma cidade linda, maravilhosa e não merece perder essas coisas”.

Após uma visita a Caratinga, há quatro meses, Márcio foi procurado por um dos alunos da época. Assim surgiu a ideia de reunir o coral novamente. “Me procurou, naquela alegria do reencontro surgiu a ideia de reunir a turma. Foi imediato, quando convidamos a turma, todos se manifestaram e está sendo muito bonito. Falo com propriedade que quem vier assistir o nosso concerto de natal não vai se arrepender em nada. Vai ficar entusiasmado e querer participar conosco. Nosso objetivo é que isso continue daqui pra frente”.

Carlos Teixeira, o Carlinhos, participou do coral e destaca a satisfação do reencontro. “É uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento, depois de exatamente 30 anos, até porque éramos crianças, adolescentes, na época. E, agora, reencontrar novos amigos, a grande maioria pais de família, profissões diversas, policiais, dentistas, médicos. É uma alegria cantar novamente com esses amigos”.

Carlinhos acredita, inclusive, que o coral possa ser resgatado em Caratinga. “Foi um período maravilhoso, pudemos viajar para outras cidades, estados, ter um reconhecimento até mesmo em nível nacional do trabalho que apresentávamos. Foi muito emocionante na época. Fazemos aqui um apelo a nosso maestro Marcinho, sabemos que a cultura, o esporte, traz diversos benefícios, inclusive a inclusão ao convívio social. Pedimos ao nosso maestro que volte para a cidade e renasça com nosso Coral Villa Lobos”.

Maria Donizete frisa a importância da música para a cultura de um município. “Uma sensação de muita satisfação, alegria, porque são 30 anos do nascimento deste coral e, agora, resgatando a cultura em Caratinga, a força desses meninos. Está muito bom os ensaios, está sendo prazeroso relembrarmos e estar na ativa com esse coral. Caratinga merece uma cultura dessa, músicas boas e bem executadas. Caratinga necessita”.