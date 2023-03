Apenado da Apac de Inhapim continua foragido

A Polícia Civil em Ipanema foi informada no último dia 23 sobre a fuga de um apenado da Apac de Inhapim.

O fugitivo é natural da Comarca de Ipanema e estava na cidade acompanhando de três funcionários da Apac, participando do velório do irmão.

Logo após ser comunicada da fuga a Polícia Covil iniciou diligências para recapturar o fugitivo, e instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias da fuga.

A PCMG não descarta a possibilidade de ter ocorrido conivência ou facilitação da fuga do apenado.