Apagões diários mudam a rotina dos moradores de Bom Jesus do Galho

População já se prepara para a queda de energia, sempre por volta das 18h30, e cobra providências da Cemig

BOM JESUS DO GALHO – Nos últimos dias, quem mora em Bom Jesus do Galho passou a cultivar um novo hábito no fim da tarde. Por volta das 18h30, moradores já ficam de prontidão perto das tomadas, esperando o momento em que as luzes vão se apagar. E, de tão previsível, o apagão já faz parte da rotina.

Nesta quarta-feira (11), mais uma vez, às 18h30 em ponto, houve o esperado apagão. No entanto, desta vez, a queda de energia durou mais do que o normal. A energia só foi restabelecida pouco depois das 20h. Porém, durante a noite, mais dois apagões foram registrados e a situação só se normalizou de vez após as 21h30, ampliando a insatisfação da população.

Em uma padaria da cidade, a situação ganhou até cargo específico. Um dos funcionários foi designado para retirar equipamentos das tomadas assim que o relógio se aproxima do horário crítico, evitando prejuízos e panes inesperadas.

Para quem costuma fazer caminhada nesse horário, a cena também mudou. Muitos não saem de casa sem o celular, não apenas para ouvir música ou contar os passos, mas para usar a lanterna quando as ruas mergulham na escuridão. “Já virou rotina. Se não for com o celular carregado, fica no escuro. É bom para o bolso, porque economiza a energia de casa, mas é ruim para a segurança”, ironizou um morador.

A situação, porém, está longe de ser vista com bom humor por todos. Comerciantes reclamam de prejuízos, famílias relatam transtornos e os relatos de quedas diárias têm se multiplicado nas redes sociais da cidade. A população cobra providências urgentes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), responsável pelo fornecimento de energia no município.

Enquanto isso, em Bom Jesus do Galho, a rotina segue programada para o apagão das 18h30.

Nota da Cemig

Em nota, a Cemig se manifestou sobre a situação. Leia a íntegra:

**“A Cemig informa que regulamenta um distúrbio na rede elétrica que atende a cidade de Bom Jesus do Galho, e já está trabalhando para resolver o problema.

A empresa esclarece que realizou inspeções por drone e com câmeras de termovisão, que identificaram pontos de conexão com superaquecimento na tensão média e que podem causar rompimento de cabos e outras anomalias.

Eletricistas e técnicos da Cemig trabalham na melhoria do funcionamento da rede elétrica do local. A previsão é que estes serviços sejam finalizados na próxima semana e que o problema seja resolvido de forma definitiva.

A Cemig esclarece, ainda, que está acompanhando de perto a performance dos circuitos que atendem o local para um diagnóstico preciso e garantia da qualidade do fornecido.”**