Apagão massivo atinge Portugal e outros países da Europa

Um apagão geral afeta moradores de Portugal e de outros países da Europa na manhã desta segunda-feira. A concessionária espanhola Red Elétrica confirmou a falha no país e a operadora de energia de Portugal afirma que o apagão atinge “toda a Península Ibérica”, parte da França e Alemanha. Linhas telefônicas e semáforos foram afetados e, nos aeroportos, os embarques estão sendo feitos “à moda antiga” e o check-in de forma manual.

Em Portugal, há pessoas presas dentro de vagões de metrô e hospitais começam a enfrentar problemas com a ausência de energia. O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ativou o plano de emergência, com uso de geradores para alimentar áreas como o bloco operatório e cuidados intensivos.

O grupo que liga todo os fornecedores de energia em Portugal já reportou a situação ao Centro Nacional de Cibersegurança. O Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal fez um apelo para que os cidadãos usem os serviços apenas em caso de necessidade para evitar uma sobrecarga do sistema.