APAEXONADOS

DIÁRIO conta duas histórias de amor que nasceram na Apae de Caratinga

CARATINGA– Alguns acreditam que o amor pode acontecer à qualquer hora e qualquer lugar. Para os personagens das histórias que o DIÁRIO DE CARATINGA conta nesta reportagem, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) foi o cenário perfeito. Amor marcado pela inocência, afeto e carinho que é característico dos acolhidos pela instituição.

Os casais são Karina Batista Viana, 23 anos, e Fabiano Gonçalves Silva, 28 anos; Karem Machado de Assis, 26 anos, e Hediones de Sousa Bahia, 30 anos. Eles já namoram há algum tempo, com autorização de seus familiares e o acompanhamento da Apae de Caratinga. Conheça um pouco sobre a história de cada um:

KARINA E FABIANO

Karina Batista é de Caratinga. Fabiano Gonçalves mora em Santa Bárbara do Leste. Foi durante as aulas na Apae que eles se conheceram. “A gente era colega. Depois foi se conhecendo, gostando. Pedi minha mãe e meu pai para namorar com ele, eles deixaram. Aí eu pedi ele em namoro”, afirma Karina.

Mas, o pretendente fez questão de oficializar o namoro com a família de Karina. Fabiano se recorda com detalhes daquela data. “Primeiro eu falei, vou até o pai e a mãe daquela menina e vou conversar, porque não é eu chegar assim de qualquer jeito. Foi num dia de domingo, eu até lembro, levei um pote de sorvete, teve o almoço, tudo direitinho. E eu falei: ‘Cê deixa eu namorar com a sua filha, com maior respeito? Sou um homem muito educado, bom, vou fazer ela mais feliz que os outros iriam fazer’. A mãe dela autorizou, o pai dela também. Eles gostaram”.

Questionado sobre o que mais chamou atenção em Karina, Fabiano olha apaixonado e não poupa os elogios. “O cabelo, esse cabelo bonito. Tinha um batom vermelho que ela usava, chama atenção demais. Quando ela se maquia toda também, vai toda bonita”.

Karina sorri ao elogio e também fala sobre o sentimento que foi se construindo ao longo da convivência com Fabiano. “Ah, falei: ‘Nossa, ele é bonito demais. Vou namorar com ele’”.

Como qualquer casal, eles gostam de sair juntos. E apesar da distância, pois Fabiano mora em outra cidade, eles sempre encontram um tempo para namorar. “A gente passeia na igreja, vai para a casa da minha vó. Dia de segunda a gente se vê aqui na Apae, conversa, bate-papo. E no domingo a gente vai junto para a missa”, conta a namorada.

Fabiano e Karina já namoraram outras pessoas, mas eles acreditam naquela velha história de encontrar a pessoa certa, ainda que isso demore. Para Fabiano, esse momento chegou. “Já tive uma namorada, mas ela faleceu. Eu estava em Trindade, quando eu cheguei de viagem, muito cansado, fui lá para ver ela, como ela estava e vi saindo o velório da casa dela. Minha irmã falou que ela tinha falecido. Depois disso, já namorei bastante, depois eu pensei: ‘Vou procurar alguém especial para mim’. E vi essa pessoa especial que é Karina, mas ela nunca chegava perto de mim, talvez tinha medo da reação. Mas, eu cheguei, falei que ia ser ela mesmo, tem outra pessoa não. Ela que faz o dia a dia da minha vida ficar mais feliz, mais abençoado por Deus. É ela, estou sem palavras”.

Karina corresponde ao sentimento do amado. “Eu amo ele. Ele é muito bom, carinhoso, gente boa”.

Sobre dar um passo mais sério na relação, eles dão exemplo de maturidade e cautela. Fabiano aconselha um comportamento mais prudente e paciente. “Casar por enquanto não. Vai levando do jeito que vai, isso é com o tempo, não tem que casar rápido, para que isso? Namora hoje, separa amanhã, vai para o cartório, isso gasta muito dinheiro, gente! Casamento é coisa séria, não é de ficar brincando não”.

E ela concorda com Fabiano: “Penso assim, se casar corta, fica como um só, aí eu tenho medo. Por enquanto está bom do jeito que está”.

Eles são alunos da Apae desde a infância. No local, aprenderam muitas coisas, foram recebidos com afeto, fizeram amizades e começaram a namorar. Fabiano é grato a tudo o que viveu e ainda vive na instituição. “Quando eu chegava na Apae, eu olhava e não gostava, pensava que os meninos iam ver que sou novato e me tratar muito mal e eu não quero isso para mim. Toda hora eu pegava pirraça, falava com minha mãe que eu queria ir embora. Mas, fui conhecendo novas pessoas, me abrindo. E eu passei a gostar da Apae, aqui é bom demais, quando não tem fico em casa ajudando minha mãe, lavo umas louças, passo um pano em casa, aguo uma horta, trato das galinhas. Sempre fazendo uma coisinha, para não ficar à toa. Além de que foi aqui que eu conheci a Karina”.

KAREM E HEDIONES

Karem Machado e Hediones de Sousa moram em Caratinga. A Apae também foi o local que eles se conheceram e se apaixonaram. “Começou em amizade. Depois nos conhecemos melhor e interessamos em namorar. Eu já tinha conversando com a minha família e ele pediu primeiro o meu pai, minha mãe e meu irmão (risos)”, revela Karem.

Há quem acredite em amor à primeira vista. Para Hediones, foi logo o primeiro contato com a jovem, que lhe despertou o interesse. “Eu que vi a Karem primeiro. Já pensei: ‘Nossa que menina bonita, linda’. Gosto do cabelo dela. Ela é uma menina gente boa e humilde. Cheguei perto dela, pedi e ela aceitou. Então, conversei com o pai dela, que deixou”. Karem faz um carinho no namorado e mais que depressa revelou qual foi sua resposta: “Aceitei na hora” (risos).

Ela descreve como é o namoro com Hediones e o que mais gostam de fazer quando estão juntos. “Ele é um gato, bonito, me carrega de moto. A gente sai juntos, vamos para o cinema, comer hambúrguer. A gente se vê aqui na Apae e sai no final de semana para passear”.

Os dois também estão na Apae desde pequenos e fazem questão de dizer o quanto gostam dos funcionários e do atendimento que é prestado. “Gosto de fazer as atividades que eles pedem”, afirma Fabiano. Karem concorda e cita: “Os motoristas são gente boas também, como o Vanderlei”.

Ao final das entrevistas, os dois casais fizeram uma sessão de fotos e vídeos românticos produzidos pelo DIÁRIO DE CARATINGA. O material está disponível nas redes sociais (Facebook e Instagram).