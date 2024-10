APAE recebe projeto de extensão do UNEC

CARATINGA – Na última sexta-feira (25), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caratinga recebeu uma atividade inovadora, que promete trazer benefícios sociais e emocionais para as crianças atendidas. Trata-se do projeto de Terapia Assistida por Animais (TAA), promovido por alunos dos cursos de Medicina e Medicina Veterinária do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), instituição mantida pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC).

A iniciativa faz parte da disciplina “Extensão como Componente Curricular” e tem como principal objetivo estimular o desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças através do contato com cães treinados.

Para Maria Isabel, estudante do 4º período de Medicina Veterinária, o projeto é uma oportunidade de usar o conhecimento acadêmico em benefício da comunidade. “Estamos todos muito animados em participar desse projeto. É incrível ver como a interação com os animais transforma o ambiente e, especialmente, o comportamento das crianças”, afirma a estudante, que participa do projeto desde seu planejamento inicial. Segundo ela, as atividades com os cães proporcionam um espaço de acolhimento que estimula a comunicação e a socialização.

Fernanda Campolina, estudante de Medicina que também está no 4º período, compartilha a visão de Maria Isabel sobre o impacto positivo do projeto. “É impressionante como as crianças respondem positivamente à presença dos animais. Em alguns casos, elas conseguem se expressar e interagir de uma forma que nem imaginávamos. Isso mostra o poder da terapia assistida por animais em ambientes como este”, comentou.

Edcarlos Freitas, psicólogo e terapeuta da APAE, explica que o contato com animais traz benefícios amplos e importantes para o desenvolvimento das crianças. “Estudos já comprovam que a interação com animais ajuda a diminuir o estresse, reduz a agressividade e promove uma melhora na comunicação, fatores essenciais para quem convive diariamente com limitações sociais e emocionais”, ressalta Edcarlos. Ele acredita que o projeto será um marco para o desenvolvimento das crianças atendidas pela instituição.

Maria de Freitas, coordenadora do curso de Medicina Veterinária do UNEC, reforça que a TAA é uma metodologia que une ciência e sensibilidade para beneficiar o paciente de forma integral. “Esse tipo de terapia é muito mais que uma atividade recreativa; ela tem efeitos terapêuticos comprovados que melhoram a qualidade de vida de forma significativa”, destaca a coordenadora, que também agradeceu aos alunos e professores pela dedicação ao projeto.

Por fim, Mônica Corrêa, professora do curso de Medicina, comenta a satisfação de ver o impacto do projeto na prática e conta que, graças a uma parceria com a UNEC TV, Davi Lopes, um dos pacientes da APAE, teve um sonho realizado ao participar das gravações. “É gratificante ver o brilho no olhar de cada criança. Projetos como este mostram que a universidade pode, sim, fazer a diferença na vida de pessoas de todas as idades. A parceria entre a APAE e o UNEC reforça a importância de unir educação, ciência e responsabilidade social, trazendo benefícios reais e duradouros para a comunidade de Caratinga”.