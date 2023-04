Apae prepara passeata para o Dia Mundial da Conscientização do Autismo

CARATINGA- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga está preparando uma passeata para a próxima segunda-feira (3), em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo.

A concentração acontecerá na calçada do Módulo I da Apae, que fica situada à Rua Raul Soares, 206, às 8h, centro com o seguinte trajeto: Travessa Coronel Ferreira Santos, Rua João Pinheiro, Praça Cesário Alvim, Rua Miguel de Castro, Praça Dom Pedro II, Rua Dr. José de Paula Maciel, retornando para a Apae.

A Apae solicita que empresas e órgãos públicos que coloque enfeites azuis como forma de se ressaltar a importância de se combater o preconceito e contribuir com o bem-estar social da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ainda pede que escolas públicas e privadas, além dos enfeites azuis, realizem a campanha de arrecadação de alguns alimentos que a Apae necessita para complementação de lanches e merenda escolar (leite, achocolatado, arroz, feijão, fubá, trigo e óleo).