Apae inicia ano letivo 2020

CARATINGA- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga deu início ontem ao período letivo 2020. O momento foi também de confraternização com apresentações musicais e esporte.

O presidente Luís Henrique Bittencourt recepcionou os alunos e destacou a organização da equipe. “Uma alegria muito grande retornamos hoje (ontem) às aulas, com o trabalho de cada um envolvido. Quero agradecer a todos os servidores, colaboradores, que fizeram o possível para esse dia tão bacana com o retorno das aulas. Todos os assistidos fazendo parte com a gente nessa alegria bacana, convivência gostosa, que só quem vem na Apae de coração aberto tem a possibilidade de conhecer e participar”.

De acordo com Luís, tudo foi planejado para o retorno das atividades. Ele enfatiza as oficinas que estão disponíveis. “Com muito carinho foi preparado o início das aulas, as turmas iniciais com o EJA (Educação de Jovens e Adultos), tudo funcionando bacaninha a partir de hoje, os alunos retornando e sendo bem-vindos. Quando o assistido termina o ensino fundamental tem várias oficinas, de esportes, jardinagem, padaria; dando oportunidade que o assistido continue conosco”.

A Apae necessita de doações e trabalhos voluntários. A população é convidada a contribuir com a instituição. “Queremos convidar a comunidade a vir conhecer a Apae, a estrutura, o que é oferecido e com certeza você também vai querer participar conosco. Temos várias formas de arrecadação, ajude a Apae a ajudar”.

LIVRO

Em breve, o professor Eugênio Maria Gomes lançará um livro que terá renda destinada à Apae. Ele dá alguns detalhes sobre o lançamento. “Estamos lançando o 5° volume da série Maria Contando Histórias, que traz a história ‘Piter, a Estrelinha’. Esse lançamento vai acontecer na Apae, na Escola Menino Jesus de Praga e Escola Professor Jairo Grossi em abril. O livro já está pronto, estamos agora em preparação, em conversas para definir a melhor data. Mas, fica o antecipadamente o convite, o livro é totalmente patrocinado pelo Irmão Supermercados, Viação Riodoce e Grande Oriente do Brasil Minas Gerais. Toda a renda vai para a Apae, não se tira nenhum valor para as despesas, o livro foi patrocinado pelas empresas. Contamos com a colaboração de todos para comprar para ajudar a Apae”.

Professor Eugênio ainda destaca a alegria de escrever sobre Pedro Rocha Filho, o saudoso Piter, que faleceu em 2019. “Foi muito interessante, o Piter brincamos que é o herói caratinguense. E ele é o retrato da Apae, passou por aqui, era atendido, tem aqui um espaço com nome dele agora. A história dele nasce no céu com uma estrela que tem o desejo de vir para a terra e vem para ficar aqui, a idade que o Peter ficou para fazer um monte de coisa, virar super-herói, andar de bicicleta, tocar bateria, cantar, ser amigo de todo mundo e ao final disso, retornar como estrela e ficar brilhando no céu de Caratinga”.