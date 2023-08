Apae distribui gentilezas

CARATINGA- Como parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Apae de Caratinga distribuiu gentilezas, no calçadão da Rua Miguel de Castro, em Caratinga.

Um carinho, um aperto de mão ou um abraço: bastava escolher e receber a sua gentileza. A ação aconteceu na tarde desta segunda-feira (21).

Luis Henrique Bitencourt, presidente da Apae, explica que a proposta é trabalhar o tema ‘Conectar e somar para incluir’. “Várias atividades estão sendo desenvolvidas na Apae, essa é a primeira delas, com essa vinda aqui na Praça. É a soma dos esforços de pessoas não deficientes com deficientes para promover a inclusão. Com a somatória de esforços chegaremos à inclusão plena dos nossos assistidos”.

Os gestos sinceros de carinho são uma marca registrada dos alunos da Apae, como frisa Luis. “É o sorriso de felicidade, o carinho. Cada um que passa por aqui escolhe o tipo de carinho. Isso faz a diferença na vida e é também um tipo de inclusão”.

A coordenadora pedagógica Maria Claret explica que ao longo da semana serão desenvolvidas várias atividades especiais comemorativas. “Estamos dando início no calçadão oferecendo essa gentileza. Na quarta-feira os alunos da EJA farão uma visita ao supermercado Mart Minas, para fazer compras, passar pelo caixa, trabalhar o protagonismo e empoderamento dos alunos. Na terça-feira teremos um piquenique no pátio do santuário e ao longo da semana atividades recreativas na própria Apae. A proposta é trabalhar essa consciência dos direitos de frequentar os lugares que todos os outros frequentam e fazer parte dessa sociedade”.