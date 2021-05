Apae comemora 47 anos

Uma carreata foi realizada para celebrar a data

CARATINGA– A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga comemorou 47 anos ontem, com uma carreata. O evento foi realizando seguindo as normas de segurança sanitária, com uso de máscara.

Luis Henrique Bitencourt, presidente da Apae, destacou a satisfação de celebrar a data. “É uma responsabilidade muito grande dar continuidade a esse trabalho que foi feito já há 47 anos e tem sido uma dádiva de Deus contribuir para que a instituição atinja essa marca. Comemoramos com muita alegria, agradecendo a cada um que deu a sua contribuição para que esse dia acontecesse, desde a nossa fundadora Laís Lugão e a todos que nos prestigiaram”.

Luis frisa que a essência da Apae é justamente a “explosão de carinho”. Porém, com o cenário da covid-19 foi preciso adaptar a comemoração. “Infelizmente devido à pandemia não estamos podendo fazer dessa forma, mas, acredito que, posteriormente, temos outras comemorações aí e que vai ter esses abraços, beijos e aglomeração. Esse ano não deu, fizemos do jeito que podíamos, com essa carreata e cantando os parabéns na porta da Apae simbolizando esse aniversário, agradecendo aos nossos contribuintes, assistidos e toda a família que batalha conosco nessa causa apaeana”.

Atualmente, a Apae conta com assistidos na área de Educação, Saúde e Assistência Social. “São várias especialidades médicas com atendimento mesmo na pandemia. Nossa assistente social também não parou e a escola está atuando virtualmente, material sendo entregue em casa e gravação de vídeos. Todos estão participando, mas, todos estão querendo o retorno”.

Para quem desejar conhecer mais o trabalho da instituição e também se tornar um doador, basta acessar o site www.apaecaratinga.com.br, que dispõe de todas as formas de contribuição. “Ajude a Apae a ajudar, contamos com cada um”, finaliza.