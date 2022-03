Apae celebra Dia da Síndrome de Down

CARATINGA- Muitos eventos alusivos ao Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado nesta segunda-feira (21), aconteceram em todo o País. Neste ano, o Brasil ainda comemora pela primeira vez o Dia Nacional da Síndrome de Down, que foi instituído no último dia 4 também para o dia 21.

O presidente Luís Henrique Bittencourt destaca a importância de celebrar esta data. “Não podíamos deixar de comemorar essa data tão importante. Temos aqui 43 assistidos com a Síndrome de Down e é nosso primeiro evento festivo depois dos recessos da pandemia. Estamos com a casa cheia, com todos os assistidos que puderam comparecer, fizemos avaliação médica e todos que tinham condições de retornar e a família concordou com o retorno, temos em torno de 70% dos alunos, 350 a 400 assistidos hoje na Apae. Graças a Deus a pandemia deu uma amenizada e estamos funcionando com as oficinas, escolas, tratamento de saúde e a parte de assistência social”.

Para Luís, é preciso refletir sobre o que é inclusão. “A resposta é muita subjetiva, cada um vai ter sua resposta. Pra mim é uma meta de vida, temos buscado enquanto presidente da Apae, toda nossa equipe, buscado essa inclusão de todos que necessitam da Apae. Temos feito a felicidade de pessoas que não tinham oportunidade ainda de participar conosco, em estar aqui”.

A diretora Lara Maia frisa que 21 de Março é um dia de conscientização, de valorizar a vida. “Chamamos a atenção para a população, as famílias, deste cuidado, deste amor. É uma forma de demonstrar também todo nosso carinho por eles. Trabalhamos com eles muito a questão do reconhecimento do direito, eles entenderem que eles têm o direito de ser incluídos, amados e respeitados. Comemoramos também para que eles tenham algo que eles adoram fazer, que é a apresentação artística”.

Também é o momento de pensar nos espaços que os portadores de Síndrome de Down podem ocupar na sociedade, por exemplo, no mercado de trabalho. “Eles são capazes, estamos com um projeto agora do emprego apoiado. Já estamos desenvolvendo algumas ações para que em breve estejamos trabalhando mais essa inclusão. Já temos alguns incluídos nessa questão do trabalho, mas, estamos com um projeto com o setor social envolvido, já selecionamos alguns que já estão mais preparados para que possamos fazer essa inclusão. Aproveito para as empresas que sentirem essa necessidade, nos procurar, porque temos alguém para encaminhar para vocês”.

Com a palavras, os assistidos da instituição. Ester Lima resume o que mais gosta de fazer no local. “Gosto muito da Apae. Aqui gosto de colorir, estudar, fazer ginástica. Gosto de brincar com todo mundo, piscina, bola”.

Luis Gustavo Valentim também fez questão de deixar sua mensagem. “Apae ensina. Aqui é bom, faço tudo, tenho minha noiva, graças a Deus. Temos almoço, arroz, feijão, carne, angu, verduras e eu como tudo para ficar forte. Eu luto. Hoje é o Dia da Síndrome de Down”.