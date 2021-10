APAE Caratinga recebe grande doação de brinquedos para os assistidos

CARATINGA – Na última segunda-feira (12), a APAE Caratinga recebeu a doação de diversos brinquedos, que serão destinados às crianças assistidas na Associação. A ação faz parte da Campanha “Com brinquedo, tudo é fantasia”, promovida pelo Tiro de Guerra 04/003, de Caratinga.

O presidente da APAE, Luis Henrique Bitencourt de Carvalho, recebeu na sede da Associação, o Comandante do TG de Caratinga, subtenente Wildsley, e um grupo de atiradores, que fizeram a entrega simbólica a três Assistidos da APAE. De acordo com Luis Henrique, os demais brinquedos deverão ser entregues aos apaeanos no dia 18 de outubro, quando serão retomadas as aulas presenciais na Escola João Evangelista de Azeredo Coutinho.

Luis Henrique agradeceu ao TG 04/003 e a todos que se mobilizaram para realizar a doação. “Assim que fomos comunicados que seríamos a Instituição escolhida para receber a doação, fiquei muito satisfeito. É uma honra pra gente…é o reconhecimento do que a APAE tem feito por nossos Assistidos” destaca.

O presidente destaca ainda que é muito importante as pessoas conhecerem e ajudarem a APAE Caratinga, para que importantes trabalhos continuem sendo desenvolvidos em benefício dos apaeanos.

De acordo com o subtenente Wildsley, a arrecadação de brinquedos teve início na última semana com base em uma ordem do Comando da 4ª região Militar, que fica em Belo Horizonte. Segundo o subtenente, todos os Tiros de Guerra de Minas Gerais se mobilizaram e com isso, estima-se que milhares de crianças foram beneficiadas em todo o Estado.

O comandante do TG 04/003 ficou satisfeito com o resultado da Campanha e destacou que a doação trará grande alegria aos assistidos da APAE.