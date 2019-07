Apae adquire 16 cadeiras de rodas com campanha solidária

Entrega foi realizada na manhã de ontem. Equipamentos são padronizados e feitos sob medida, atendendo às necessidades de cada aluno

CARATINGA- Na manhã de ontem foi realizada cerimônia de entrega de 16 cadeiras de rodas, adquiridas com recursos próprios, através de campanha de arrecadação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O valor investido foi de R$ 25.000.

De acordo com o presidente da Apae, André Pena, os equipamentos são padronizados e feitos sob medida. “As cadeiras foram adquiridas com recurso arrecadado ao longo da nossa Campanha de Natal ano 2018. Fizemos uma triagem e análise específica, detalhada, com critério técnico, de acordo com a necessidade de cada aluno. As cadeiras serão utilizadas pelo aluno nas dependências da Apae, quer seja no Centro de Autismo do Monte Líbano ou na Rua Raul Soares. E cada cadeira será utilizada para atender a esse aluno específico, mediante o critério avaliativo realizado. Tomamos a precaução de inclusive nomear as cadeiras, para não ser feito nenhum tipo de confusão na hora de utilizar”.

Para André, as aquisições são fruto na união de esforços da instituição e da população de Caratinga e região, que sempre apoia as iniciativas da Apae. “É mais uma necessidade que a Apae tinha e que foi suprida, graças ao apoio da população e questão de gestão, comprometida e voltada para a entidade, com a parceria da sociedade como um todo. Agradeço a todos, por todo empenho, solidariedade e participação. Sempre que solicitamos somos atendidos de imediato”.

Com as novas cadeiras, os alunos que recebem todo o tipo de assistência, terão mais condições de mobilidade, o que facilitará também o trabalho dos profissionais, que acompanham estas pessoas. “As cadeiras, pra nós, que não temos nenhum tipo de deficiência física ou intelectual, parece algo simbólico ou simplório, mas não é. Para esses alunos faz uma diferença. Inclusive tem um aluno nosso, que a cadeira está ali, que além de fazer as suas atividades escolares usando essa cadeira, se alimenta. Usava uma cadeira muito ultrapassada, de cadeira, não tinha nenhum tipo de conforto. Hoje é própria, atualizada, o que vai trazer um pouco de alívio a ele e ao funcionário que acompanha, vamos conseguir trazer mais qualidade de vida”, finaliza André Pena.