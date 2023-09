APAC REALIZA MOSTRA DE PROFISSÕES

CARATINGA- A Associação de Amparo e Proteção aos Condenados (APAC) de Caratinga realizou nesta quarta-feira (27), a Mostra de Profissões dos alunos recuperandos do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Maria Fontes.

Medicina, Agronomia, Direito, Ciências Contábeis e Engenharia Civil foram algumas das profissões escolhidas pelos recuperandos. Diretora da Apac, Adriana Luppis destaca que o evento é mais uma ferramenta de ressocialização. “É uma forma de mostrar para eles a importância de se qualificar profissionalmente. Em parceria com a escola que atua dentro da Apac, foi criada essa mostra de profissões, onde eles pesquisaram as profissões que eles tinham desejo. Eles criaram esses stands e está sendo muito diferente, eles estão curtindo muito, está sendo muito interessante”.

A Apac busca incentivar os recuperandos a buscar o conhecimento e prosseguir os estudos, como destaca Adriana. “Hoje dentro da Apac temos 19 recuperandos cursando faculdade, temos uma escola dos anos iniciais ao ensino médio. Demonstrando a esse recuperando que ele não precisa cometer crimes para sobreviver, que ele pode se qualificar profissionalmente e ser inserido no mercado de trabalho”.

O advogado Grazziani Oliveira realizou uma palestra, citando a importância do emprego e de uma nova visão de vida. “Hoje falei com eles sobre a questão da autossuficiência, que é fundamental para quando ele sair daqui, terá que se sustentar e sustentar sua família. Falei da importância do emprego e outras questões fundamentais, para que eles possam ter uma vida lá fora. Às vezes, a pessoa retorna para o sistema carcerário justamente porque não consegue se sustentar, não tem trabalho, a autoestima está muito baixa. Então, trabalhamos o lado emocional também, buscar fazer o melhor, ser excelente naquilo que faz. Eles podem observar que têm saída e não precisam voltar novamente ao erro, com a visão mais ampla de que são cidadãos”.