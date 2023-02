Apac realiza formatura de cursos

Recuperandos receberam certificados em barbearia e corte de cabelo, além do curso de assistente administrativo

CARATINGA- A Associação de Proteção e Amparo aos Condenados (Apac) de Caratinga realizou na manhã desta terça-feira (7), a formatura dos recuperandos dos regimes fechado e semiaberto, que participaram dos cursos de barbearia e corte de cabelo, ministrado por um ex-recuperando; além de assistente administrativo, numa parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Adriana Luppis, gerente geral da Apac, destaca a satisfação de mais uma parceria com foco na aprendizagem dos recuperandos. “Esse curso com o Senac veio para somar, porque pôde atender muitos recuperandos no curso de auxiliar administrativo, além de trazer um processo de ressocialização. A parceria faz com que nossos recuperandos acreditem e tenham interesse maior, para que quando forem inseridos no mercado de trabalho, possam fazer um trabalho com excelência. Eles passam a acreditar, muitos deles chegam aqui totalmente desestimulados, não acreditando em si próprios, quando encontramos parceiros, pessoas que acreditam, a sociedade em geral, é muito gratificante”.

Josester Teixeira, professor do Senac, foi quem ministrou o curso e destaca o que foi abordado. “É um curso de curta duração, são três meses, carga horária semanal de quatro horas. Foram abordadas várias disciplinas, um curso bem multidisciplinar, eles aprenderam desde gestão, princípios de gerenciamento mesmo, até as rotinas administrativas, corriqueiras, dentro de um ambiente empresarial em diversos setores, seja um RH, um departamento financeiro, até mesmo no departamento contábil de uma empresa. Eles foram instruídos a conhecer o funcionamento desses departamentos e como o assistente administrativo pode atuar nesses diferentes ambientes organizacionais”.

Emocionado, o professor fez questão de destacar o potencial dos participantes. “O conhecimento transforma, abre novas oportunidades, abre portas. É isso que essas pessoas estão dispostas agora para a sociedade, estão capacitados para atuação no mercado de trabalho”.

Joseane Pazeli, diretora do Senac Manhuaçu, destacou que outras parcerias devem ser firmadas em Caratinga. “É uma satisfação atender a Apac, essa parceria que nós já temos há tanto tempo, tivemos a oportunidade de acrescentar esse aprendizado para os recuperandos. Já estamos analisando outros cursos para trazer aqui para a Apac de Caratinga”.

O juiz da 1ª Vara Criminal e Execuções Penais Consuelo Silveira Neto participou da entrega dos certificados, enfatizando o apoio da Justiça para que a Apac possa cumprir a sua missão. “O seu compromisso com a sociedade de Caratinga e região, que é trabalhar aquele que aqui se encontra em cumprimento de pena pelo erro cometido e que possa oportunizá-lo o recomeço, para que possa quando sair das dependências aqui da Apac, tenha condições de se constituir, reiniciar uma jornada, trabalhando de forma lícita e contribuindo para que toda a sociedade se sinta mais segura e para toda família. Acreditamos nesse propósito porque acreditamos no ser humano e no mundo melhor”.

Uma chance de transformação. O recuperando Thayson Dago participou do curso de assistente administrativo e está no segundo período do curso de Administração. Ele fez questão de compartilhar o desejo de mudança, movido pela oportunidade. “Este momento é muito impactante e valoroso pra minha vida. É um momento que agrega valor, de transformação, de lapidação da minha pessoa, do meu caráter. É um momento em que me sinto livre, realmente, não só dos cárceres físicos, mas, dos cárceres mentais que me acompanharam por muito. Agradeço primeiramente a Deus, a minha família, à Apac que sempre acreditou em mim. Um dia uma pessoa me disse que sou sortudo, vim pra Apac, conseguiu uma faculdade. Eu falei assim: Não, cara. Acho que isso não é sorte. Sorte pra mim é um sinônimo de preparo junto a oportunidades. Graças a Deus, tenho essas oportunidades e agarro elas com todas as forças possíveis”.

Thayson também deixou uma mensagem para que outros recuperandos saibam aproveitar as oportunidades e que a sociedade contribua nesse processo de recuperação. “Sou um leitor, fanático por livros, tem um autor que gosto muito, Augusto Cury, que sempre diz assim: “Nunca desista dos seus sonhos”. E sou uma pessoa que nunca desisto dos meus sonhos, nunca desisto dos meus objetivos. Nunca desisto das minhas metas. Muito obrigado por acreditarem em mim. Meu tempo aqui na Apac está se findando, mas, sou grato por tudo que passei e aprendi. Louvo a Deus a minha família por nunca ter desistido de mim”.