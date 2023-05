APAC realiza competição de futsal para assistidos

CARATINGA- No dia 24 de abril de 2023, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC de Caratinga iniciou as partidas do 1º Campeonato de Futsal realizado entre os internos na instituição. O campeonato foi encerrado no dia 8 de maio, sendo as competições realizadas na quadra do regime fechado e contou com a participação de 40 recuperandos da associação.

Na última quinta-feira (18) foi realizada a entrega do troféu e das medalhas ao time vencedor, durante um evento realizado na sede da APAC. A Superintendência de Cultura e Esportes de Caratinga foi parceira da instituição no evento fornecendo a premiação.

“O futsal desempenha um papel fundamental na construção da autoconfiança e autoestima. Ao vivenciar sucessos na quadra, os participantes ganharam confiança em suas próprias habilidades e capacidades, o que pode se refletir em outras áreas de suas vidas. Essa autoconfiança renovada muitas vezes os inspira a buscar objetivos fora do esporte, como educação, emprego e engajamento cívico, impulsionando sua ressocialização de maneira mais abrangente”, ressalta Adriana Luppis, responsável pela instituição.

“Em resumo, o futsal desempenha um papel crucial na ressocialização, oferecendo uma oportunidade de inclusão, estrutura, desenvolvimento de habilidades, fortalecimento da autoconfiança e aprendizado de valores importantes. Ao fornecer um ambiente positivo e construtivo, o futsal capacita indivíduos a superar desafios, a reconstruir suas vidas e a se tornarem membros ativos e produtivos da sociedade”, enfatiza a Superintendência de Cultura e Esportes de Caratinga.