APAC realiza campeonato interno de futsal

CARATINGA- Entre os dias 22 de julho a 2 de agosto, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Caratinga iniciou as partidas do 4º Campeonato de Futsal interno na instituição. As competições foram realizadas na quadra do regime fechado 1 e contou com a participação de 50 recuperandos e profissionais da associação.

O futsal desempenha um papel fundamental na construção da autoconfiança e autoestima. Ao vivenciar sucessos na quadra, os participantes ganharam confiança em suas próprias habilidades e capacidades, o que pode se refletir em outras áreas de suas vidas. Essa autoconfiança renovada muitas vezes os inspira a buscar objetivos fora do esporte, como educação, emprego e engajamento cívico, impulsionando sua ressocialização de maneira mais abrangente.

Além disso, o futsal é um veículo poderoso para transmitir valores importantes, como fair play, respeito, tolerância e trabalho em equipe. Através da prática do esporte, os participantes aprendem a lidar com vitórias e derrotas, competir às regras e os adversários, a trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns. Esses valores transcendem a quadra de jogo e podem ter um impacto positivo nas relações sociais e comportamentais dos indivíduos fora dele.