Apac realiza aula inaugural do curso de artesanato

CARATINGA- Na manhã de terça-feira (28), a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Caratinga realizou a aula inaugural do curso de artesanato, um projeto voltado para a inclusão, capacitação e desenvolvimento de novas habilidades para os recuperandos da unidade.

O curso, promovido em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG), tem como foco o macramê, uma técnica artesanal que combina criatividade, tradição e potencial para geração de renda.

Durante entrevista à imprensa, Tânia Mares, professora do IFNMG- campus Almenara, destacou a importância da iniciativa. “Grande satisfação estar aqui em Caratinga, sempre fomos muito bem recebidos. Temos um projeto que foi aprovado desde 2022, que é o Norteja. Esse projeto implica proporcionar formação profissional aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, conseguimos chegar na APAC Almenara primeiramente e agora em Caratinga. Isso para nós foi uma grande satisfação. E ainda entender e respeitar a metodologia apaqueana, que nos surpreendeu muito enquanto escola, principalmente porque trabalha com a formação humana”.

Segundo Tânia, o curso de macramê vai além de ensinar técnicas de artesanato. “É um curso que vai gerar o empoderamento daquele que faz, daquele que inova, daquele que cria e que também gera renda. Muito importante estar aqui, estamos aprendendo sempre com as APACs, inclusive aqui também com a APAC de Caratinga”, afirmou.

Ela também enfatizou o valor do artesanato no mercado de trabalho. “É muito interessante pensar que, sendo bem feito, com uma raiz local e regional, o artesanato tem força no mundo do trabalho. Junto com ele, vem também conhecimentos e práticas acerca do empreendedorismo. Como criar uma associação, como criar uma microempresa”.

O presidente da APAC de Caratinga, Maurício Henrique, também celebrou a iniciativa, destacando o impacto positivo do curso para os recuperandos e para a instituição. “Iniciamos 2025 já com esse pontapé com um curso de capacitação através do Instituto Federal. De grande importância para a instituição, para os nossos recuperandos, que vão abraçar esse curso. Hoje temos vagas para 30 recuperandos, mas a gente está somando força através do Instituto Federal para trazer mais cursos. Nosso intuito maior aqui é que os recuperandos saiam para a sociedade já profissionais.”

Maurício também destacou outras atividades oferecidas pela APAC. “A instituição conta com escola, de primário até a faculdade. Temos recuperandos hoje cursando até a faculdade pelo método online. Temos laboraterapia, fabricação de blocos, padaria, fabricação de pizzas e salgados aqui na instituição. O recuperando participa com a gente em tempo integral, de 6h às 21h, tendo a oportunidade de mudar e sair para a sociedade já profissional”.

A APAC de Caratinga tem capacidade para 150 recuperandos, sendo 80 no regime fechado 1, 30 no regime fechado 2 e o restante no semiaberto. Atualmente, a unidade opera quase em sua capacidade máxima. Segundo Maurício, a instituição busca sempre firmar novas parcerias para ampliar as oportunidades de capacitação e profissionalização. “Os recuperandos saem, normalmente, com carta de emprego, proporcionada pelas empresas da nossa cidade. Inclusive chamamos os empresários para conhecer a instituição. Eles entram no mercado de trabalho com carteira assinada, com acompanhamento da APAC e do nosso Judiciário”.