Apac de Inhapim realiza formatura do programa “A Viagem do Prisioneiro”

INHAPIM – 24 recuperandos da Associação de Proteção e Amparo aos Condenados (APAC) de Inhapim realizou a formatura de 14 recuperandos do projeto “A Viagem do Prisioneiro”.

Conforme a diretora Giovana Ferreira, o programa é um estudo bíblico ecumênico de valorização humana. “Os recuperandos estudaram o evangelho de Marcos. Este projeto é da Prision Fellowship, um órgão consultivo da ONU para assuntos penitenciários com a finalidade de apresentar Jesus para os privados de liberdade, para que eles façam uma experiência com Ele. O programa conta também com vídeos com testemunhos de presidiários de vários países”, disse.

Como parte do projeto, os recuperandos ainda realizaram uma encenação.