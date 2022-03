Apac Caratinga passa por auditoria financeira

Foram identificadas possíveis irregularidades administrativas

CARATINGA – A Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) de Caratinga está passando por uma auditoria financeira depois de identificada a suspeita de possíveis irregularidades administrativas na entidade.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do TJMG (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais), e foi informada que a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), que é o órgão regulador das APACs (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), após a realização de uma inspeção, em Caratinga, aferiu que havia alguns pontos críticos no tocante à gestão. “A FBAC apresentou algumas sugestões de mudanças no quadro de pessoal, o que foi feito em parceria com o poder judiciário local”. Ainda de acordo com informação do TJMG, a FBAC instalou uma auditoria financeira.

A Apac também se manifestou sobre o assunto através de nota enviada à imprensa, dizendo que “solicitou à FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados) que realizasse visita de campo objetivando apurar as ocorrências de fugas recentes. Durante a referida visita foi identificada a suspeita de possíveis irregularidades administrativas na entidade, não relacionadas a fuga, que de pronto foram comunicadas à Vara de Execuções Penais da comarca, tem o juiz de direito titular determinado a realização de auditoria para uma apuração mais técnica acerca das supostas irregularidades. Como garantia de transparência aos trabalhos da auditoria, o presidente e a tesoureira, membros da diretoria executiva da Apac, foram afastados de suas funções por um período de seis meses, ficando à frente da entidade, o seu vice-presidente, garantindo assim a continuidade dos atendimentos aos recuperandos, conforme previsto em lei.

Por fim, é mister esclarecer que a Apac Caratinga continua em pleno funcionamento exercendo seu papel de recuperação dos condenados e proteção da sociedade”.