Ao menos 19 corpos são retirados da água após colisão entre avião e helicóptero nos EUA

ACIDENTE ✈️🚁 Um grave acidente aéreo ocorreu na noite de quarta-feira (29), quando um avião da PSA Airlines colidiu no ar com um helicóptero do Exército dos EUA próximo ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, D.C. O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes e partiu de Wichita, Kansas. Já o helicóptero, um Sikorsky H-60, decolou de Fort Belvoir, na Virgínia, com três soldados a bordo. Ao menos, 19 corpos foram retirados do Rio Potomac.

Após o impacto, o avião de passageiros partiu ao meio e caiu no Rio Potomac, enquanto o helicóptero ficou de cabeça para baixo na água. Equipes de resgate, formadas por cerca de 300 socorristas, trabalham sob temperaturas congelantes para localizar vítimas e possíveis sobreviventes. A operação enfrenta dificuldades devido ao vento forte e ao gelo na superfície do rio, tornando o acesso à área do desastre extremamente perigoso.

Até o momento, 19 corpos foram retirados das águas, segundo a rede CBS. No entanto, autoridades de Washington evitaram confirmar o número de vítimas em uma coletiva de imprensa, destacando que a prioridade segue sendo a busca por sobreviventes. O Aeroporto Nacional Ronald Reagan suspendeu todos os voos como medida de precaução.

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o National Transportation Safety Board (NTSB) já iniciaram investigações para entender as causas do acidente. O Pentágono e a prefeitura de Washington também acompanham o caso, enquanto os serviços de emergência continuam mobilizados na tentativa de salvar vidas e recuperar os destroços das aeronaves.

Fonte: O Tempo