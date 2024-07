Anúncio Oficial: Candidatas ao Concurso Rainha do Arroz 2024

É com grande alegria que a Prefeitura Municipal de Vargem Alegre anuncia as dez candidatas que concorrerão ao título de Rainha do Arroz 2024, em um dos eventos mais esperados e tradicionais de nossa cidade!

Conheça as nossas finalistas:

1. GLEICIELE

2. VITÓRIA

3. ROBERTA

4. ANY CAROLINE

5. GABRIELE

6. EDIVÂNIA

7. YASMIN

8. ANEILZA

9. LÍVIA

10. LETÍCIA

Essas jovens representam a força, a beleza e a cultura de Vargem Alegre. Elas foram escolhidas por sua dedicação, carisma e amor por nossa comunidade.

Fique atento(a) às próximas postagens para saber mais sobre cada uma dessas incríveis candidatas e acompanhar todos os detalhes do concurso!

Juntos, vamos celebrar nossa tradição e valorizar o talento local. 🌾✨

MONTEM SUA TORCIDA!!! VAIS SER SENSACIONAL!!!