Anunciadas novas transferências no clero diocesano

DA REDAÇÃO – O vigário geral da Diocese de Caratinga, padre José Carlos de Oliveira, confirmou nesta terça-feira (7), diversas transferências entre os padres e diáconos do clero diocesano de Caratinga. Além das mudanças já concretizadas, como o licenciamento do padre José Geraldo de Gouveia para o doutorado, em Goiânia, e a posse de padre Matias José Pereira, seu sucessor em Santa Rita de Minas, também acontecerão mudanças nas paróquias do Senhor Bom Jesus e Nossa Senhora da Conceição, em Caratinga, Dom Lara, Vermelho Novo, Ubaporanga, Entre Folhas, Inhapim, Ipaba, Mutum, Durandé, Divino e Sacramento, distrito de Manhuaçu. Também pode haver movimentação no clero religioso, responsável pelas paróquias Nossa Senhora do Carmo, dos frades carmelitas, em Caratinga, e sacramentinas, dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, presentes na diocese.

Padre José Carlos explica que as transferências, que acontecem periodicamente, tem objetivo de fazer que o atendimento prestado aos padres aos fiéis seja melhor. “As trocas trazem renovação. São pessoas novas que chegam, colocam seus dons a serviço, sempre é importante e acontece algo de bom com essas mudanças”, concluiu.

A cúria diocesana ainda emitirá a maioria das provisões, mas, conforme o planejado, ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, acontecerão as seguintes mudanças:

Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Entre Folhas:

Sai o atual pároco, padre Raimundo Rafael de Paiva e assume padre José Maria Barros, como pároco.

Paróquia São Domingos de Gusmão, de Ubaporanga:

Acolhe novo vigário paroquial, o padre Raimundo Rafael de Paiva.

Paróquia São Manuel, de Mutum:

Sai o pároco, padre José Marcelino Pereira. Assume como pároco, o padre José Paula Vilela. A paróquia contará ainda com a assistência de dois vigários paroquiais: o padre Odilon Ferreira Ramos e o diácono Michel Gomes Pereira, que será ordenado presbítero no próximo dia 09 de fevereiro.

Paróquia Nossa Senhora da Penha, de Ipaba:

Sai o pároco, padre Allan Carvalho Pedrosa, e assume o padre José Marcelino Pereira.

Paróquia São Sebastião, de Inhapim:

Sai o pároco, padre Celso Gonçalves de Sousa, e assume o padre Allan Carvalho Pedrosa. Permanece o vigário paroquial, padre Samuel Garcia de Morais.

Paróquia Divino Espírito Santo, de Divino:

Saem o pároco, padre Roberto Carlos Vilela, e o vigário paroquial, padre João Batista de Oliveira. Assume como pároco, o padre Celso Gonçalves de Sousa. A paróquia acolherá também, como vigário paroquial, o diácono Antônio Alves de Souza, que será ordenado presbítero no próximo dia 19 de janeiro.

Paróquia São Sebastião, de Sacramento, distrito de Manhuaçu

Sai o pároco, padre José Maria Barros, e assumem, como pároco, o padre Roberto Carlos Vilela, e como vigário paroquial, padre João Batista de Oliveira.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Caratinga

Sai o vigário paroquial, padre Daniel de Souza Fialho, e assume a mesma função o padre Reginaldo Pires Amâncio. O pároco, padre Marlone Pedrosa, permanece na função. Padre Reginaldo acumula ainda a função de administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de Dom Lara.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Vermelho Novo

Saem o pároco, padre Elias Garcia de Moraes, e o vigário paroquial, padre Josimar Franco Floreado. Assume, como pároco, o padre Daniel de Souza Fialho.

Paróquia São Sebastião, de Durandé:

Sai o pároco, padre Marcondes Ferreira dos Santos, e assume a função o padre Elias Garcia de Moraes.

Paróquia Senhor Bom Jesus, de Caratinga:

Com a saída de padre Matias, que assumiu a Paróquia de Santa Rita de Cássia, de Santa Rita de Minas, no último domingo, assume a função de pároco o padre Marcondes Ferreira dos Santos. A paróquia também se despede do diácono Leonardo Augusto Lucas Pinto.

Paróquia do Senhor Bom Jesus, de Bom Jesus do Galho:

Saem o pároco, padre José Paula Vilela, e o vigário paroquial, padre Odilon Ferreira Ramos. Assume como pároco, o padre Josimar Franco Floreado, que acumula ainda a função de administrador paroquial da Paróquia de São Francisco de Assis, de Vermelho Velho. As duas paróquias contarão ainda com o ministério diaconal do diácono Leonardo Augusto Lucas Pinto.

Paróquia de Santa Rita de Cássia, de Santa Rita de Minas:

Movimentação já concretizada. Saiu o pároco, padre José Geraldo de Gouveia, e assumiu a função o padre Matias José Pereira. A paróquia se despediu também de padre Ademilson Tadeu Quirino, que residia na paróquia e passou a residir na Paróquia São Judas Tadeu, em Caratinga.

Fonte: Diocese de Caratinga