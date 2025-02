Antônio Eugênio e Nudant Pizelli recebem homenagem do Conselho do HCL

MANHUAÇU – Os conselheiros Antônio Eugênio Garcia (Geninho) e Nudant Pizelli de Souza Junior foram homenageados durante a manhã da quarta-feira (12), pelo Conselho Superior do Hospital César Leite. Eles receberam uma lembrança que reproduz a antiga fachada histórica do HCL com seus nomes gravados em reconhecimento à trajetória de vida dedicada voluntariamente ao hospital.

Antônio Eugênio Garcia foi diretor de obras e Nudant Pizelli Júnior ocupou a missão de provedor durante 14 anos, além disso integram o conselho superior do HCL há várias décadas e tiveram sua história de vida marcada pela contribuição ao conselho e na gestão do Hospital César Leite, participando da mesa diretora por várias ocasiões.

O reconhecimento com o título de conselheiros beneméritos foi aprovado por unanimidade no Conselho Superior. Participaram da cerimônia familiares e conselheiros e membros da mesa diretora do hospital.

“Essa lembrança têm o objetivo de reconhecer e homenagear, ainda em vida, pessoas que se destacam pela dedicação ao HCL, agradecendo pelos bons serviços prestados, pelo voluntariado e para que seu testemunho seja estímulo e exemplo para seus colegas”, declarou o presidente do Conselho Superior, Ednilson Lacerda.

O Hospital César Leite é uma instituição privada, filantrópica e sem fins lucrativos dedicada à promoção da saúde e da vida da população de Manhuaçu e região. Sua gestão é formada por uma mesa diretora e um conselho superior com 50 conselheiros que não recebem qualquer remuneração.