ANTÔNIO E DIEGO: A HISTÓRIA

Professor e estudante relatam amizade que nasceu na escola e cresce a cada dia

CARATINGA- E quando o professor se torna o seu ídolo? Nesta reportagem especial o DIÁRIO DE CARATINGA conta a história de Diego Gomes e do pequeno Antônio José Soares Neto, de apenas 12 anos de idade.

Os olhares de afeto e sintonia… Uma amizade que nasceu na escola e que cresce a cada dia. O abraço que acolhe e demonstra um sentimento verdadeiro. Nas redes sociais a dupla faz sucesso, gravando vídeos e mostrando o que mais gostam de fazer juntos.

Em entrevista à reportagem, Diego explica como Antônio entrou em sua vida. “Como a mãe dele é professora da escola, sempre tivemos um contato. Eu tenho mania de brincar com crianças, gosto muito, o Antônio ia para a aula e eu sempre brincava com ele. Acabamos nos aproximando nessas brincadeiras, uma vez ou outra eu fazia vídeo dele e ele gostava, queria aparecer, a resposta que eu tinha era muito grande. Fomos nos aproximando cada vez mais e ficando amigos”.

O encontro como professor e aluno diretamente veio depois. A admiração foi crescendo aos poucos. “Na verdade eu nunca tinha sido professor dele. No começo do ano passado, antes da pandemia, ele começou a fazer escolinha comigo, atingiu a idade. Veio a pandemia, acabamos nos afastando, mas, sempre mantínhamos contato online. Eu já ficava filmando ele, já era fã dele. E esse ano é a primeira vez que estou sendo professor de Educação Física dele e online ainda. Ainda não tivemos oportunidade de estar em quadra juntos. Mas, estamos com esse plano para voltar”.

Juntos, Antônio e Diego fazem as mais diversas atividades e se divertem. Com o Novo Coronavírus foi preciso se adaptar, mas, a amizade permaneceu forte. “Hoje em dia com essa pandemia tenho vindo menos vê-lo, até tomar um certo cuidado para vir. Mas, fazemos chamada de vídeo direto, até para assistir desenho, ele assiste minhas aulas de personal, treina junto comigo. Tentamos nos aproximar, mesmo distantes e quando eu consigo vir, que a situação está um pouco mais fácil, fico um pouco com ele. Pintamos, tocamos instrumento, brincando de bola, fazemos vídeo no Instagram”.

Questionado sobre o que a chegada de Antônio mudou em sua vida, o professor se emocionou. “Então, é difícil descrever (lágrimas). É muito gratificante para a gente como professor receber o carinho dos alunos. E o Antônio, não puxando saco, mas, essa resposta que tenho dele é muito gratificante, de verdade. Sentir o amor dele, o carinho, o respeito. Enquanto educador queremos ser exemplo para os alunos, graças a Deus, tenho muito carinho de meus alunos, ex-alunos também, tenho muito contato. E perceber que está sendo recíproco é sem palavras e do Antônio então, que nós vemos que é um amor puro, é indescritível”.

Para Diego, a história da dupla repercute devido à sinceridade que eles demonstram. “Não é nada pesado. Não faço por obrigação, as coisas acontecem naturalmente. Tenho o respeito muito grande por ele, ele por mim. Até quando posto alguma coisa, antigamente eu recebia até alguns questionamentos se eu estava usando ele para ganhar alguma coisa, nunca foi, ele gosta de aparecer, ele pede para aparecer. Ele gosta de interagir com o pessoal. Acho que a diferença é toda essa. É muito natural, tudo acontece mais do jeito dele do que do meu. Costumo dizer que meu Instagram hoje é mais dele do que meu. Às vezes deixo meu celular na mão dele, ele aparece, manda mensagem para os outros, vídeo. Às vezes tenho que dar até uma controlada (risos), senão manda até coisa que não pode”.

E quando Antônio aparece nas redes sociais, todos se comovem com a sintonia dos amigos. “Realmente não tem como não me emocionar, o Antônio muda a vida de qualquer um, não só a minha que estou muito próximo, da família, mas, até quem assiste meu Instagram, o canal dele, tem essa resposta de amor puro e do coração bom que ele tem. Costumo dizer que não faço nada, não tenho mérito nenhum nisso, porque o que faço por ele é a coisa mais natural do mundo”.

“AMOR PURO”

Para Antônio, falar de Diego é muito fácil. Aos poucos o professor se tornou um grande parceiro para várias atividades do dia a dia. “A gente conversava muito lá na escola e depois começamos a fazer aula e um monte de coisa. A gente faz canal, vídeo no Instagram, brinca junto, joga bola, gosta de tocar gaita, violão, canta. O Diego é muito legal, muito amigo meu, eu também sou muito amigo dele. O Diego, é amor puro que a gente tem, tem mesmo. Muito, mas, muito amor”.

Nas palavras do estudante, assim se resume a história de Antônio e Diego: amo puro. E para finalizar, ele fez questão de fazer uma das coisas que mais gosta quando está com o professor, cantar e tocar violão. A música escolhida foi Asa Branca, de Luiz Gonzaga.

A rotina e mais da história de Diego e Antônio estão disponíveis nas redes sociais:

Instagram:

@diegogomes.prof

@antonio_josesn

Youtube:

https://m.youtube.com/channel/UCf3lFFf-XULElHD14kx9v7A