Anta resgatada em meio a plantação de eucalipto, em Córrego Novo

CÓRREGO NOVO – Nesta quarta-feira (29), em atendimento à uma solicitação da equipe de Vigilância Florestal da Cenibra, uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente, foi mobilizou para o resgate de uma anta que foi encontrada agonizando em uma área próxima à a uma estrada da plantação de eucalipto, nos arredores da Lagoa do Brito, município de Córrego Novo.

Um veterinário do Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus) e um biólogo da Fazenda Macedônia examinaram o animal no local onde fora encontrado. Após receber cuidados veterinários iniciais, a anta foi removida para o Cebus/Usipa em Ipatinga, para ser tratada.

A causa da comorbidade do animal não foi identificada, o que será feito posteriormente por meio de exames. Caso consiga se recuperar a anta será reintroduzida em seu habitat.

No Vale do Aço há ocorrência desse mamífero no Parque Estadual do Rio Doce e nas áreas do entorno da reserva de Mata Atlântica em Dionísio, Timóteo, Pingo-d’Água, Córrego Novo, entre outros.