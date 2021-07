Lions Clube Caratinga Itaúna realiza reunião de posse da nova diretoria

CARATINGA – Aconteceu, na última quarta-feira (30/06), na sede do Lions Clube Caratinga Itaúna – que fica na praça Jones de Oliveira Pena, no bairro Limoeiro – uma reunião festiva de posse da nova diretoria da entidade para o Ano Leonístico 2021/2022.

Há mais de 100 anos os Leões cumprem a missão de servir, promover a paz e levar esperança à humanidade; e há 46 anos o Lions Clube Caratinga Itaúna está nesta caminhada – inclusive, na última quarta-feira, aconteceu a reunião festiva de posse da nova diretoria (2021 – 2022) do clube, além de muitas homenagens.

Margareth Boy entregou o cargo de presidente para Vânia Celeste Soares de Souza.

“É com grande alegria que a gente encerra o nosso Ano Leonístico e um prazer enorme estar passando para uma companheira de grande responsabilidade, uma pessoa cheia de compromisso, e a gente fica muito feliz com isso.”, disse a ex-presidente, Margareth.

Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia da COVID-19, Margareth geriu o Itaúna e desenvolveu várias atividades que fizeram prevalecer o lema de Lions Clube: “Nós Servimos!”. Um exemplo é que durante sua presidência, ela foi coroada pela melhor campanha “Aquecer e não Esquecer” dos últimos anos, como reforçou a nova assessora de liderança do clube, Clotilde Maria Ferreira: “Foi uma gestão muito bonita. Apesar da pandemia da COVID-19 ter imposto limitações (como a suspensão das reuniões presenciais), fizemos inúmeros encontros on-line e, mesmo assim, ela se preocupou com o companheirismo. Ela não deixou de realizar as campanhas tradicionais do clube, principalmente a nossa menina dos olhos que é a ‘Aquecer e Não Esquecer’. Nós estamos vivendo um período muito frio e a edição da campanha deste ano superou as expectativas e garantiu que várias pessoas pudessem estar, neste momento, agasalhadas. Quero aproveitar, também, para receber, de braços abertos, a companheira Vânia, que agora assume a presidência. Parabenizá-la e dizer que ela pode contar conosco.”

O êxito do Lions Clube Caratinga Itaúna depende, fundamentalmente, da atuação da Diretoria. Por isso, sempre que se inicia um novo Ano Leonístico, os novos dirigentes fazem um compromisso de posse de defender os interesses do clube, apoiar e se esforçar durante a gestão, além de dedicar o tempo necessário para cumprir as responsabilidades oficiais.

“Eu assumo a presidência com muito orgulho em liderar um clube de serviços de tamanha organização. É uma responsabilidade muito grande, um desafio que eu pretendo, com a ajuda dos companheiros, superar e conseguir realizar o que é o objetivo desta associação: servir aos mais necessitados.”, destacou a nova presidente, Vânia.