ANIVERSÁRIO PLANFARMA

Com muito sucesso, foi comemorado no dia 25 de junho o aniversário da Planfarma.

Comemorados 14 anos em montagens comerciais e cinco anos de experiência dedicados a drogarias, estrategicamente situada em Manhuaçu para atender também às cidades de toda a região, a empresa comemora mais um ano de sucesso junto aos clientes em sua sede.

O evento contou com a presença de vários amigos, parceiros, arquitetos e proprietários do comércio local que foram agraciados com um belo café e sorteios de brindes.

Formada por uma equipe treinada e diversificada é constituída por engenheiro e consultores especializados. Através de suas plataformas via rede social, telefone ou presencial, desenvolve projetos, layout e montagem para drogarias , com mobiliários atualizados e assertivos.

A Planfarma já desenvolve projetos para todo o país. Na página www.planfarma.com.br é possível acessar a todas às informações a respeito deste empreendimento que vem revolucionando o mercado em que atua. Acesse o site e veja todos os detalhes.