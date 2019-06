Animais soltos na pista provocam acidente na MG-425

ENTRE FOLHAS – As ocorrências envolvendo animais soltos na pista são frequentes e, na maioria dos casos, além dos prejuízos materiais, condutores e passageiros dos veículos acabam sofrendo ferimentos, sendo que, inclusive, já foram registrados casos de acidente com mortes na região. E na noite desta quarta-feira (12), mais um caso deste tipo foi registrado, desta vez na MG-425, em Entre Folhas. Dois cavalos morreram. O padre José de Fátima, que dirigia um automóvel, ficou ferido levemente.

Segundo o cabo Duarte, da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu no km 53 da rodovia MG 425, em Entre Folhas. O padre José de Fátima conduzia o veículo Gol no sentido Entre Folhas para Vargem Alegre, quando deparou com dois animais sobre a pista. “O padre não conseguiu frear a tempo, vindo a atropelar os dois animais, imobilizando o veículo e levando a óbito os dois equinos”, disse o militar. O padre foi socorrido por terceiros para cidade de Vargem Alegre e, posteriormente, encaminhado à Casa de Saúde União para demais exames, apresentando apenas ferimentos leves.

A Polícia Militar Rodoviária salienta que em acidentes desse tipo, os proprietários de animais são procurados para responderem pela omissão de cautela na guarda de animais. “Orientamos sempre aos proprietários que possuem propriedade às margens da rodovia, para manterem as cercas e porteiras em boas condições, evitando assim que os animais saiam para a pista. Nesse acidente não foi possível identificar o proprietário dos animais, pois não possuíam nenhuma marca e não tinha testemunha no local. Orientamos também que os condutores mantenham atenção redobrada nas nossas vias que são predominantemente rurais, com muita criação de gado, para evitar acidentes de trânsito desse tipo”, alertou o cabo Duarte.